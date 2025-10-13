Александр Шевченко: «Считаю, что могу быть игроком топ-30 и даже топ-20. Буду стараться»

Александр Шевченко поделился настроем перед стартом турнира в Алматы.

На этой неделе Шевченко занимает 91-ю строчку рейтинга ATP.

– Как складывается для вас сезон, особенно ближе к его завершению?

– Год был очень сложным. В начале случилась травма колена, и я набрал где-то 120 очков за четыре месяца. Были разговоры о том, нужна ли операция или нет, но мы как-то справились на инъекциях. Во второй половине сезона я играл гораздо лучше и набрал много очков. Я горд, потому что у меня были большие проблемы с коленом, однако я смог добиться нескольких хороших побед и уже хорошо играл в Чэнду.

– С каким настроением вы приехали на турнир в Алматы?

– Настроение очень хорошее. Здесь очень тепло встречают. Мне тут очень нравится. Я уже здесь играл в прошлом году. Невероятная атмосфера, очень много людей на турнире. Приятно видеть, как у нас развивается теннис в Казахстане. И приехал, если честно, пока в такой форме... потому что у меня была проблема с пальцем в Чэнду. Я еле доиграл там матч. Снялся с Пекина и в Шанхае не тренировался пять дней, вышел на корт сразу и разгромно проиграл. Но это было очевидно. И сейчас неделю не играл, однако последние три дня тренируюсь без боли, слава богу. И уже вроде как хорошо получается. Так что, я думаю, конечно, надо было бы лучше подготовиться, но что тут сделаешь. Я этот турнир не собираюсь пропускать, он очень важен для меня.

– Вы были 45-й ракеткой мира в своей лучшей форме. Сейчас, когда финал «Мастерса» в Шанхае разыграли 54-я и 204-я ракетки мира, не возникает мысли: на его месте мог бы быть я?

– Во-первых, теннис – это в какой-то мере везение, особенно если ты играешь на своих покрытиях – тех, которые тебе нравятся. У тебя, допустим, не тяжелые сетки, удобные соперники, тогда ты можешь больше очков набрать. Но, если честно, я смотрю отличия моей игры, когда я выше стоял, и как я сейчас стою, и, честно, не сказать, что игра сильно отличается. Да, моментами, я понимаю, может быть, я неопытный был, однако я с головой летел в стенку, бил по каждому мячу. Сейчас так не получается, приходится чуть-чуть думать.

– Но вы сами чувствуете свой потолок?

– Нет, я считаю, что я могу быть игроком и топ-30, и топ-20 даже. Поэтому буду стараться. То, что так играют сейчас Вашеро и Риндеркнеш – это очень круто. Когда человек в рейтинге стоит 204-м, играл на «Челленджерах», а теперь выиграл финал «Мастерса», – приводит слова Шевченко «Чемпионат».