0

Кириос подтвердил, что сыграет на Australian Open-2026

Ник Кириос заявил, что сыграет на Australian Open-2026.

«Да, вероятно, я как-то сыграю на Australian Open. 

Я пока не уверен, на каких турнирах выступлю, но точно попрощаюсь [с теннисом] на Australian Open хотя бы еще один раз».

В этом сезоне 30-летний австралиец сыграл лишь на четырех турнирах из-за проблем с запястьем и коленом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Unscripted
