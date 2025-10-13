Кириос подтвердил, что сыграет на Australian Open-2026

Ник Кириос заявил, что сыграет на Australian Open-2026.

«Да, вероятно, я как-то сыграю на Australian Open.

Я пока не уверен, на каких турнирах выступлю, но точно попрощаюсь [с теннисом] на Australian Open хотя бы еще один раз».

В этом сезоне 30-летний австралиец сыграл лишь на четырех турнирах из-за проблем с запястьем и коленом.