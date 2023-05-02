Кудерметова, проведя 6 часов на корте за 2 дня: «Вчера впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала»
Вероника Кудерметова прокомментировала то, что за два дня провела почти шесть часов на корте. В воскресенье она обыграла Анастасию Потапову, а в понедельник отыграла два матчбола у Дарьи Касаткиной.
«Если честно, чувствую себя неплохо. Вчера после длинного матча с Настей я впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала. Думаю, оно помогло мне восстановиться».
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