Кудерметова, проведя 6 часов на корте за 2 дня: «Вчера впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала»

прокомментировала то, что за два дня провела почти шесть часов на корте. В воскресенье она обыграла Анастасию Потапову, а в понедельник отыграла два матчбола у .

«Если честно, чувствую себя неплохо. Вчера после длинного матча с Настей я впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала. Думаю, оно помогло мне восстановиться».

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