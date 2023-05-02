Кудерметова, проведя 6 часов на корте за 2 дня: «Вчера впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала»

Теги WTA Mutua Madrid Open Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова прокомментировала то, что за два дня провела почти шесть часов на корте. В воскресенье она обыграла Анастасию Потапову, а в понедельник отыграла два матчбола у Дарьи Касаткиной.

«Если честно, чувствую себя неплохо. Вчера после длинного матча с Настей я впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала. Думаю, оно помогло мне восстановиться».

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2 комментария

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8chelsea8
я так даже без нагрузок восстанавливаюсь)
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Андрей Судалин
Пивка для рывка и водочки для обводочки.
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