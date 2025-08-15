  • Спортс
  Кудерметова после матча с Линетт: «После победы на «Уимблдоне» с плеч спало огромное давление»
Кудерметова после матча с Линетт: «После победы на «Уимблдоне» с плеч спало огромное давление»

Вероника Кудерметова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Россиянка обыграла 40-ю ракетку мира Магду Линетт со счетом 6:4, 6:3.

–  На тысячнике в Мадриде в 2023 году ты стабильно выигрывала, и тогда я спросил: «В чем секрет?» Ты ответила: «Пиво после каждого матча». У тебя все еще есть этот ритуал?

– Да. Вчера мой муж сказал: «У тебя был тяжелый день, матч был приостановлен из-за дождя. Купить пива?» Он пошел искать, но не нашел и купил водку. Но он сам все выпил. Может, в следующий раз все получится, и я выпью пива (смеется).

– Хорошо, в следующий раз обязательно будет пиво. Ты сегодня играла великолепно! Очень агрессивно, Магда [Линетт] большую часть времени провела в обороне, а ты постоянно атаковала. Какой была стратегия на матч?

– Я просто хотела выиграть. Иногда, когда очень чего-то хочешь, это срабатывает на корте. Сегодня я сказала себе: «Это еще одна возможность, еще один вызов. Делай простые вещи, возвращай мяч в корт, а если будет шанс – иди вперед и атакуй». Сегодня это сработало, надеюсь, так будет и дальше.

–  У тебя впечатляющие результаты на этом турнире. Сначала ты обыграла Белинду Бенчич, потом Клару Таусон – двух разных по стилю соперниц. Как удается так быстро перестраиваться?

– Думаю, дело в настрое. На «Уимблдоне» мы с Элизой [Мертенс] выиграли титул в паре – это было невероятно. С плеч спало огромное давление. Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие от тенниса и расслабиться. На последних двух турнирах я научилась сохранять спокойствие, и этим горжусь, – сказала Кудерметова в эфире Tennis Channel.

«Начала пить пиво – помогло». Секрет лучшего турнира в карьере Кудерметовой

Кудерметова – наследница Курниковой! Все россиянки, бравшие парные «Шлемы»

