Кудерметова после матча с Линетт: «После победы на «Уимблдоне» с плеч спало огромное давление»
Россиянка обыграла 40-ю ракетку мира Магду Линетт со счетом 6:4, 6:3.
– На тысячнике в Мадриде в 2023 году ты стабильно выигрывала, и тогда я спросил: «В чем секрет?» Ты ответила: «Пиво после каждого матча». У тебя все еще есть этот ритуал?
– Да. Вчера мой муж сказал: «У тебя был тяжелый день, матч был приостановлен из-за дождя. Купить пива?» Он пошел искать, но не нашел и купил водку. Но он сам все выпил. Может, в следующий раз все получится, и я выпью пива (смеется).
– Хорошо, в следующий раз обязательно будет пиво. Ты сегодня играла великолепно! Очень агрессивно, Магда [Линетт] большую часть времени провела в обороне, а ты постоянно атаковала. Какой была стратегия на матч?
– Я просто хотела выиграть. Иногда, когда очень чего-то хочешь, это срабатывает на корте. Сегодня я сказала себе: «Это еще одна возможность, еще один вызов. Делай простые вещи, возвращай мяч в корт, а если будет шанс – иди вперед и атакуй». Сегодня это сработало, надеюсь, так будет и дальше.
– У тебя впечатляющие результаты на этом турнире. Сначала ты обыграла Белинду Бенчич, потом Клару Таусон – двух разных по стилю соперниц. Как удается так быстро перестраиваться?
– Думаю, дело в настрое. На «Уимблдоне» мы с Элизой [Мертенс] выиграли титул в паре – это было невероятно. С плеч спало огромное давление. Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие от тенниса и расслабиться. На последних двух турнирах я научилась сохранять спокойствие, и этим горжусь, – сказала Кудерметова в эфире Tennis Channel.
