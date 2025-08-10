Рублев о критике Иванишевича в адрес Циципаса: «Как я могу оценивать, что сказали другие, если сам творю глупости? Это его право»

Андрей Рублев высказался о критике Горана Иванишевича в адрес Стефаноса Циципаса.

После «Уимблдона» Иванишевич дал интервью, где раскритиковал форму Циципаса . Перед американской серией грек прекратил сотрудничество с чемпионом «Уимблдона»-2001.

– Вообще ничего не считаю, честно. Настолько... Мне столько нужно следить за собой – что исправлять, что улучшать, что менять и работать, – что еще следить, что говорят или сказали другие, или оценивать тем более... Как я вообще могу оценить, когда я сам творю глупости намного хуже в плане какого-то поведения, высказывания или поступков? Поэтому точно не мне говорить, правильно ли поступает человек, который выигрывал «Большие шлемы», добился всего в теннисе. И только его право. Точно не мне говорить.

– Ты не сильно обращаешь внимание на вещи, которые происходят по ходу турнира? Кто-то пожаловался на мячи, кто-то – на раннее начало матча, кто-то еще на что-то. В последнее время достаточно много жалоб.

– Учусь не жаловаться. Ну, когда матч начинается, все равно. Понятное дело, там есть какие-то приоритеты – условно, играть всегда на центральном корте, чтобы было не жарко и солнце не мешало, и так далее.

Это часть спорта. Бывает, что очень поздно идешь играть, бывает, что идешь играть в безумный ветер, бывает, рано идешь играть. Это уже не от тебя зависит и уж точно никак не влияет на результат. Это часть спорта, и всегда придется играть во время, которое тебе нравится, [во] время, которое тебе не нравится, на кортах, которые тебе нравятся, на кортах, которые тебе не нравятся. И поэтому нет смысла об этом постоянно говорить, – сказал Рублев в интервью Динаре Сафиной и Анастасии Мыскиной для канала «Больше!».