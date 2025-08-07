Зверев после поражения от Хачанова в полуфинале в Торонто: «Я дал ему преимущество на старте, а он слишком хорош, чтобы этим не воспользоваться»

Александр Зверев прокомментировал поражение от Карена Хачанова.

Третья ракетка мира проиграл ему в полуфинале «Мастерса» в Торонто, упустив матчбол (3:6, 6:4, 6:7(4)).

– Вы всю неделю говорили, что с точки зрения игры вы чувствовали себя не лучшим образом. Но все равно вы смогли добиться лучшего результата на «Мастерсе» в сезоне. Чувствуете ли вы, что играя «уродливо», как сказал вам Рафа, после этого результата и поездки в Мальорку вы стали другим, более сильным игроком?

– Да, я пытался. Но сегодня я тоже чувствовал, что я не играл на максимуме, в свой лучший теннис. Первый сет был ужасен, так что я дал ему преимущество на старте, а он слишком хорош, чтобы этим не воспользоваться.

У меня был матчбол, поэтому мне обидно проигрывать. Но как есть, мы идем дальше, я поеду в Цинциннати и буду стараться изо всех сил.

– Очевидно, вы смогли переключиться с первого сета на второй и третий. Хотелось ли вам переиграть какие-то из упущенных розыгрышей? И казалось ли вам, что он был чуть смелее в ключевые моменты?

– Нет, я думаю, я был очень смелым на тай-брейке, просто я ошибся. Это единственное, что я хотел бы изменить, над чем я хотел бы поработать. Мне кажется, я был сегодня смелым на тай-брейке, но это просто не сработало, вот и все.

Да, как вы и сказали, я упустил несколько мячей, которые не хотел бы упускать, но это уже случилось. Как я сказал раньше, я в целом не очень хорошо чувствовал удары, так что это нормально, что ты ошибаешься в таких ситуациях немного больше. Но это нормально, мы будем двигаться дальше. Через несколько дней в Цинциннати у меня будет новый шанс.

– Что вы можете сказать об удлиненных «Мастерсах»?

– Думаю, я уже сказал все, – заявил Зверев на пресс-конференции.

