  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зверев после поражения от Хачанова в полуфинале в Торонто: «Я дал ему преимущество на старте, а он слишком хорош, чтобы этим не воспользоваться»
4

Зверев после поражения от Хачанова в полуфинале в Торонто: «Я дал ему преимущество на старте, а он слишком хорош, чтобы этим не воспользоваться»

Александр Зверев прокомментировал поражение от Карена Хачанова.

Третья ракетка мира проиграл ему в полуфинале «Мастерса» в Торонто, упустив матчбол (3:6, 6:4, 6:7(4)).

– Вы всю неделю говорили, что с точки зрения игры вы чувствовали себя не лучшим образом. Но все равно вы смогли добиться лучшего результата на «Мастерсе» в сезоне. Чувствуете ли вы, что играя «уродливо», как сказал вам Рафа, после этого результата и поездки в Мальорку вы стали другим, более сильным игроком?

– Да, я пытался. Но сегодня я тоже чувствовал, что я не играл на максимуме, в свой лучший теннис. Первый сет был ужасен, так что я дал ему преимущество на старте, а он слишком хорош, чтобы этим не воспользоваться.

У меня был матчбол, поэтому мне обидно проигрывать. Но как есть, мы идем дальше, я поеду в Цинциннати и буду стараться изо всех сил.

– Очевидно, вы смогли переключиться с первого сета на второй и третий. Хотелось ли вам переиграть какие-то из упущенных розыгрышей? И казалось ли вам, что он был чуть смелее в ключевые моменты?

– Нет, я думаю, я был очень смелым на тай-брейке, просто я ошибся. Это единственное, что я хотел бы изменить, над чем я хотел бы поработать. Мне кажется, я был сегодня смелым на тай-брейке, но это просто не сработало, вот и все.

Да, как вы и сказали, я упустил несколько мячей, которые не хотел бы упускать, но это уже случилось. Как я сказал раньше, я в целом не очень хорошо чувствовал удары, так что это нормально, что ты ошибаешься в таких ситуациях немного больше. Но это нормально, мы будем двигаться дальше. Через несколько дней в Цинциннати у меня будет новый шанс.

– Что вы можете сказать об удлиненных «Мастерсах»?

– Думаю, я уже сказал все, – заявил Зверев на пресс-конференции.

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoCanadian Open
logoATP
logoКарен Хачанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
ВидеоСпортс’’ покажет финал «Мастерса» в Торонто между Хачановым и Шелтоном
97 августа, 19:17
Хачанов о победе над Зверевым в полуфинале в Торонто: «Может быть, я просто немного больше давил, а он больше нервничал»
67 августа, 09:03
Хачанов о двухнедельных «Мастерсах»: «Турнир кажется немного затянутым. Как будто это что-то среднее между «Большим шлемом» и «Мастерсом»
27 августа, 08:52
Главные новости
Циципас прервал серию из трех поражений
32 минуты назад
Хольгер Руне: «Я говорил, что Анисимова выиграет «Уимблдон». И она вышла в финал»
137 минут назад
Коллинс о проблемах в первом круге в Цинциннати: «Диванным критикам не понять»
157 минут назад
Синнер одержал самую быструю победу в сезоне – 59 минут
1сегодня, 05:50
Давидович-Фокина проиграл Фонсеке 5 геймов подряд и снялся с матча
1сегодня, 05:45
Соболенко отыграла все 12 брейк-пойнтов в матче с Вондроушовой
1сегодня, 05:40
Киз в четвертом матче в этом сезоне отыграла матчболы
сегодня, 05:36
Цинциннати (ATP). Синнер, Циципас, Фриц, Пол вышли в 3-й круг, Сафиуллин, Рууд, Музетти выбыли, Давидович-Фокина снялся
46сегодня, 03:36
Цинциннати (WTA). Калинская, Соболенко, Рыбакина, Швентек, Киз, Александрова вышли в 3-й круг, Шнайдер, Павлюченкова, Самсонова выбыли
73сегодня, 01:58
Синнер об игре в гольф с Алькарасом: «Я не очень хорошо играю. Если мяч попадет в машины, то это будет моя вина»
вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото