Руседски о Джоковиче: «Он все еще третий в мире, даже если по рейтингу это не так»

Руседски: он все еще третий в мире, даже если по рейтингу это не так.

Грег Руседски оценил перспективы Новака Джоковича.

«Время завершать карьеру наступает тогда, когда тебе это больше не приносит удовольствия. Может ли он подряд обыграть Алькараса и Синнера в пятисетовом формате? Вероятно, нет. Может быть, только на «Уимблдоне». Но если ему нравится, но почему бы не продолжать играть?

Он все еще третий в мире, даже если по рейтингу это не так (сейчас серб находится на четвертой строчке, на третьей – Александр Зверев – Спортс’‘).

Больше всего в прошлом году расстроило то, что в прошлом году, когда он обыграл Алькараса на Australian Open, ему пришлось сняться по травме с полуфинала против Зверева. Если бы он вышел в финал против Синнера, то могло бы случиться все, что угодно.

Сейчас ему, возможно, потребуется немного удачи, чтобы выиграть «Шлем». Потому что обыграть этих парней друг за другом... Не знаю.

Но я никогда не стану списывать со счетов великого чемпиона. Я делал это в прошлом, и это не принесло мне ничего хорошего», – сказал экс-четвертая ракетка мира.

