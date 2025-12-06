Соболенко сфотографировалась с Кириосом в Атланте

Ник Кириос и Арина Соболенко выложили совместное фото.

Ник Кириос выложил фото с первой ракеткой мира Ариной Соболенко .

На выставочном турнире в Атланте белоруска встретится с Наоми Осакой , австралиец – с Беном Шелтоном .

«Непослушный или хороший 🤷🏽‍♂️♂️», – подписал фото Кириос.

В ответ Соболенко оставила комментарий: «Ты выбрал лучшие фото, лол. Точно непослушный 😈».

28 декабря теннисисты сыграют на «Битве полов» в Дубае.

