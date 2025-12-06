Соболенко сфотографировалась с Кириосом в Атланте
Ник Кириос и Арина Соболенко выложили совместное фото.
Ник Кириос выложил фото с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
На выставочном турнире в Атланте белоруска встретится с Наоми Осакой, австралиец – с Беном Шелтоном.
«Непослушный или хороший 🤷🏽♂️♂️», – подписал фото Кириос.
В ответ Соболенко оставила комментарий: «Ты выбрал лучшие фото, лол. Точно непослушный 😈».
28 декабря теннисисты сыграют на «Битве полов» в Дубае.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Кириоса
