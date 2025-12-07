Итоговый турнир UTS. Рублев, Де Минаур, Рууд, Эмбер вышли в 1/2 финала

В Лондоне проходит финальный выставочный турнир серии Ultimate Tennis Showdown.

Каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей (партий) с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если теннисист берет три партии, он выигрывает матч. Если по итогам четырех партий не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.

UTS Grand Final

Выставочный турнир

Лондон, Великобритания

5 – 7 декабря 2025

Призовой фонд – 1 865 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа A

Теннисист АДМ АР ТМ АМ Матчи Четверти Разница очков Андрей Рублев W W W 3:0 9:3 160:145 Алекс де Минаур L W W 2:1 7:5 166:144 Томаш Махач L L W 1:2 4:8 145:159 Адриан Маннарино L L L 0:3 5:9 148:171

Первый тур

Андрей Рублев (Россия) – Томаш Махач (Чехия) – 3:0 (14:13, 17:10, 18:15)

Алекс де Минаур (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция) – 3:1 (13:12, 17:8, 11:12, 13:11)

Второй тур

Томаш Махач (Чехия) – Адриан Маннарино (Франция) – 3:2 (16:11, 14:11, 13:17, 11:13, 2:0)

Алекс де Минаур (Австралия) – Андрей Рублев (Россия) – 1:3 (12:13, 18:8, 12:16, 12:13)

Третий тур

Андрей Рублев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция) – 3:2 (12:17, 11:13, 18:11, 18:12, 2:0)

Алекс де Минаур (Австралия) – Томаш Махач (Чехия) – 3:1 (10:15, 16:11, 16:13, 16:12)

Группа B

Теннисист КР ФС ДГ ЮЭ Матчи Четверти Разница очков Юго Эмбер L W W 2:1 8:5 183:154 Каспер Рууд L W W 2:1 8:5 147:134 Франсиско Серундоло W W L 2:1 7:5 155:139 Давид Гоффен L L L 0:3 1:9 112:170

Первый тур

Юго Эмбер (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) – 3:1 (21:12, 18:17, 15:16, 17:15)

Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 2:3 (11:12, 14:13, 15:11, 13:14, 2:4)

Второй тур

Каспер Рууд (Норвегия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 3:0 (14:9, 16:7, 17:9)

Юго Эмбер (Франция) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 3:1 (16:10, 14:12, 11:18, 16:9)

Третий тур

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Давид Гоффен (Бельгия) – 3:0 (19:8, 15:12, 18:7)

Каспер Рууд (Норвегия) – Юго Эмбер (Франция) – 3:2 (13:12, 8:16, 8:15, 14:12, 2:0)