Итоговый турнир UTS. Рублев, Де Минаур, Рууд, Эмбер вышли в 1/2 финала
Каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей (партий) с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если теннисист берет три партии, он выигрывает матч. Если по итогам четырех партий не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.
По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.
UTS Grand Final
Выставочный турнир
Лондон, Великобритания
5 – 7 декабря 2025
Призовой фонд – 1 865 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа A
|Теннисист
|АДМ
|АР
|ТМ
|АМ
|Матчи
|Четверти
|Разница очков
|Андрей Рублев
|W
|W
|W
|3:0
|9:3
|160:145
|Алекс де Минаур
|L
|W
|W
|2:1
|7:5
|166:144
|Томаш Махач
|L
|L
|W
|1:2
|4:8
|145:159
|Адриан Маннарино
|L
|L
|L
|0:3
|5:9
|148:171
Первый тур
Андрей Рублев (Россия) – Томаш Махач (Чехия) – 3:0 (14:13, 17:10, 18:15)
Алекс де Минаур (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция) – 3:1 (13:12, 17:8, 11:12, 13:11)
Второй тур
Томаш Махач (Чехия) – Адриан Маннарино (Франция) – 3:2 (16:11, 14:11, 13:17, 11:13, 2:0)
Алекс де Минаур (Австралия) – Андрей Рублев (Россия) – 1:3 (12:13, 18:8, 12:16, 12:13)
Третий тур
Андрей Рублев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция) – 3:2 (12:17, 11:13, 18:11, 18:12, 2:0)
Алекс де Минаур (Австралия) – Томаш Махач (Чехия) – 3:1 (10:15, 16:11, 16:13, 16:12)
Группа B
|Теннисист
|КР
|ФС
|ДГ
|ЮЭ
|Матчи
|Четверти
|Разница очков
|Юго Эмбер
|L
|W
|W
|2:1
|8:5
|183:154
|Каспер Рууд
|L
|W
|W
|2:1
|8:5
|147:134
|Франсиско Серундоло
|W
|W
|L
|2:1
|7:5
|155:139
|Давид Гоффен
|L
|L
|L
|0:3
|1:9
|112:170
Первый тур
Юго Эмбер (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) – 3:1 (21:12, 18:17, 15:16, 17:15)
Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 2:3 (11:12, 14:13, 15:11, 13:14, 2:4)
Второй тур
Каспер Рууд (Норвегия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 3:0 (14:9, 16:7, 17:9)
Юго Эмбер (Франция) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 3:1 (16:10, 14:12, 11:18, 16:9)
Третий тур
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Давид Гоффен (Бельгия) – 3:0 (19:8, 15:12, 18:7)
Каспер Рууд (Норвегия) – Юго Эмбер (Франция) – 3:2 (13:12, 8:16, 8:15, 14:12, 2:0)