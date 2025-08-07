  • Спортс
  • Хачанов о двухнедельных «Мастерсах»: «Турнир кажется немного затянутым. Как будто это что-то среднее между «Большим шлемом» и «Мастерсом»
2

Карен Хачанов прокомментировал форма двухнедельных «Мастерсов».

Россиянин вышел в финал в Торонто, победив Александра Зверева (6:3, 4:6, 7:6(4)).

– Понимаете ли вы, что именно здесь работает для вас в плане условий? И как вам сам формат турнира?

– Когда я приехал сюда, то мне на самом деле не понравились условия (смеется). Сейчас я могу об этом сказать. Но ко всему надо адаптироваться. Мне кажется, в этом суть тенниса. Каждую неделю мы играем разные турниры. Даже если это хард, то он все равно постоянно разный – влажность, жара, холод. Иногда играешь днем, иногда вечером. Поэтому иногда так много вещей влияют на результат, что, я думаю, вопрос просто в том, кто лучше адаптируется.

А после того, как ты проходишь один круг, второй, то начинаешь играть лучше и лучше, и случаются такие матчи, как сегодня – он был очень хорошим и на высоком уровне. Так что надо доходить до таких стадий.

Что касается формата проведения турнира – турнир кажется немного затянутым. Как будто это что-то среднее между «Большим шлемом» и «Мастерсом» в том виде, в котором он был раньше. С одной стороны, мы играем до трех сетов, у нас каждый второй день выходной, и я не могу на это пожаловаться.

В то же время приходится оставаться морально сконцентрированным немного дольше. Я бы сказал, что оптимальным было бы 8-9, может, 10 дней, потому что сейчас он длится 12 дней, да? Так что так было бы получше и для меня, и для всех, но это мое мнение, – рассказал Хачанов на пресс-конференции.

За титул он сыграет с Беном Шелтоном сегодня ночью, в 2:30 по московскому времени.

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
