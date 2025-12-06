  • Спортс
5

Алькарас вошел в топ-10 игроков по сумме призовых в истории с учетом инфляции, Синнер – 11-й, Медведев – 13-й (Forbes)

Карлос Алькарас вошел в топ-10 игроков по сумме призовых в истории с учетом инфляции.

Forbes обновил список игроков с наибольшим количеством призовых в истории с учетом инфляции.

При составлении призовые игрока за каждый сезон в отдельности пересчитывалась с учетом инфляции на 2025 год и затем суммировались. В этом году издание сделало перерасчет, включив дополнительные доходы. Ранее бонусы не учитывались в списке.

У теннисистов, ставших профессионалами до 1985-го, сумма с учетом инфляции частично усредненная, потому что нет точных данных о призовых за предыдущие сезоны.

По итогам сезона Карлос Алькарас дебютировал в топ-10, Янник Синнер поднялся с 19-й на 11-ю строчку, Даниил Медведев опустился на одну позицию.

В скобках – официальная сумма призовых за карьеру, указанная на сайте ATP.

1. Новак Джокович – $248 582 697 ($191 252 375)

2. Роджер Федерер – $190 612 073 ($130 594 339)

3. Рафаэль Надаль – $184 405 094 ($134 946 100)

4. Энди Маррей – $89 272 972 ($64 687 542)

5. Пит Сампрас – $86 943 139 ($43 280 489)

6. Иван Лендл – $69 101 476 ($21 262 417)

7. Александр Зверев – $66 440 501 ($56 726 536)

8. Борис Беккер – $64 323 495 ($25 080 956)

9. Андре Агасси – $61 961 254 ($31 152 975)

10. Карлос Алькарас – $60 694 399 ($57 480 695)

11. Янник Синнер – $59 773 349 ($56 632 426)

12. Стефан Эдберг – $56 627 909 ($20 613 441)

13. Даниил Медведев – $55 836 832 ($48 192 619)

14. Стэн Вавринка – $51 145 161 ($37 792 029)

15. Давид Феррер – $45 489 270 ($31 483 911)

16. Джон Макинрой – $44 196 569 ($12 552 132)

17. Марин Чилич – $43 650 113 ($32 572 614)

18. Джимми Коннорс – $43 166 948 ($8 641 040)

19. Евгений Кафельников – $42 849 533 ($23 883 797)

20. Стефанос Циципас – $41 968 131 ($36 063 857)

Список игроков с наибольшим количеством призовых в истории с учетом инфляции на 2024 год

Мирра заработала в 4 раза больше любого хоккеиста КХЛ и другие факты о призовых в теннисе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: forbes.ru
