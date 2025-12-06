Звонарева вышла в первый финал за 5 лет. Она вернулась после перерыва в 1,5 года
Вера Звонарева вышла в финал 100-тысячника ITF в Дубае, обыграв 16-летнюю Мику Стойсавлевич со счетом 6:3, 6:7(4), 6:4.
Россиянке 41 год, она проводит первый одиночный турнир с мая 2024-го. Последний раз в финале она играла в ноябре 2020-го. Тогда на 25-тысячнике ITF в Стамбуле она уступила титул Кайе Канепи.
В целом до этого последним турниром Звонаревой был прошлогодний «Ролан Гаррос», где она дошла до четвертьфинала в паре с Миррой Андреевой.
В финале в Дубае Звонарева встретится со 103-й ракеткой мира Петрой Марчинко или со 175-й ракеткой мира Синью Гао.
Сегодня россиянка также сыграет за выход в парный финал.
