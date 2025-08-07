ВидеоСпортс’’ покажет финал «Мастерса» в Торонто между Хачановым и Шелтоном

ВидеоСпортс’’ покажет финал с участием Карена Хачанова на «Мастерсе» в Торонто.

Россиянин разыграет титул с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном сегодня ночью, в 2:30 по московскому времени.

Трансляцию матча проведут совместно с BB Tennis и Кинопоиском , его прокомментируют Павел Ниткин и Сергей Федоров.

Спортс’’ открыл видеоплатформу. Здесь контент от «Спартака», ЦСКА и «Локо», шоу Смолова – а сегодня трансляция ЛЧ!