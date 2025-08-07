ВидеоСпортс’’ покажет финал «Мастерса» в Торонто между Хачановым и Шелтоном
ВидеоСпортс’’ покажет финал с участием Карена Хачанова на «Мастерсе» в Торонто.
Россиянин разыграет титул с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном сегодня ночью, в 2:30 по московскому времени.
Трансляцию матча проведут совместно с BB Tennis и Кинопоиском, его прокомментируют Павел Ниткин и Сергей Федоров.
Спортс’’ открыл видеоплатформу. Здесь контент от «Спартака», ЦСКА и «Локо», шоу Смолова – а сегодня трансляция ЛЧ!
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
