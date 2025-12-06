ATP назвала камбэк Фрица в матче с Мпетши Перрикаром на «Уимблдоне» лучшим в сезоне на ТБШ
ATP опубликовала список топ-5 камбэков сезона на турнирах «Большого шлема».
5. Николас Харри – Хольгер Руне – 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, первый круг «Уимблдона».
4. Гаэль Монфис – Уго Делльен – 4:6, 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:1, первый круг «Ролан Гаррос».
3. Александр Бублик – Алекс де Минаур – 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2, второй круг «Ролан Гаррос».
2. Алехандро Давидович-Фокина – Феликс Оже-Альяссим – 6:7(7), 6:7(5), 6:4, 6:1, 6:3, второй круг Australian Open.
1. Тэйлор Фриц – Джованни Мпетши Перрикар – 6:7(6), 6:7(8), 6:4, 7:6(8), 6:4, первый круг «Уимблдона».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
