ATP назвала камбэк Фрица в матче с Мпетши Перрикаром на «Уимблдоне» лучшим в сезоне на ТБШ

ATP назвала топ-5 камбэков сезона на ТБШ.

ATP опубликовала список топ-5 камбэков сезона на турнирах «Большого шлема».

5. Николас ХарриХольгер Руне – 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, первый круг «Уимблдона».

4. Гаэль МонфисУго Делльен – 4:6, 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:1, первый круг «Ролан Гаррос».

3. Александр БубликАлекс де Минаур – 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2, второй круг «Ролан Гаррос».

2. Алехандро Давидович-ФокинаФеликс Оже-Альяссим – 6:7(7), 6:7(5), 6:4, 6:1, 6:3, второй круг Australian Open.

1. Тэйлор ФрицДжованни Мпетши Перрикар – 6:7(6), 6:7(8), 6:4, 7:6(8), 6:4, первый круг «Уимблдона».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
