Патрик Муратоглу: «Дрэйпер может посоперничать с Алькарасом и Синнером – у него есть нужное мышление»

Муратоглу: Дрэйпер может посоперничать с Алькарасом и Синнером.

Патрик Муратоглу высказался о перспективах десятой ракетки мира Джека Дрэйпер.

«Несколько лет назад я уже говорил, что считаю, что если у Джека не будет травм, то он определенно игрок уровня топ-5.

Он потенциально может соперничать с Алькарасом и Синнером. У него есть для этого все, но главное, что у него есть нужное мышление. Он невероятный соперник, я считаю его очень амбициозным и умным. Он мне очень нравится, и у него очень мощная игра.

Последние годы его основная проблема – слишком большое количество травм. И даже учитывая то, что он играл только шесть месяцев, он в топ-10. Так что это многое говорит о том, насколько он может быть хорош, если травм у него не будет», – заявил экс-тренер Серены Уильямс и Наоми Осаки в интервью ITV.

Напомним, в этом году британец досрочно завершил сезон в сентябре из-за травмы руки.