41-летняя Звонарева и 17-летняя Золотарева вышли в финал парного 100-тысячника в Дубае

Вера Звонарева и Рада Золотарева вышли в финал 100-тысячника ITF.

В 1/2 финала парного 100-тысячника ITF в Дубае 41-летняя Вера Звонарева и 17-летняя Рада Золотарева обыграли Шривалли Бхамидипат и Анкиту Райну – 3:6, 7:5, 10-3.

Звонарева сыграет в финале турнира в паре впервые с марта 2024 года. Ранее она также прошла в финал в одиночке.

За титул россиянки поборются с победительницами матча Оливия Гадеки / Мика Стойсавлевич – Синью Гао / Мананчая Савангкаев .