Тиафу об увеличении призовых: «Все больше людей понимают, что теннисист – это профессия, и не обязательно быть топ-игроком, чтобы хорошо зарабатывать»

Мэдисон Киз и Фрэнсис Тиафу высказались о призовых в современном теннисе.

Чемпионка Australian Open-2025 Мэдисон Киз и 30-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу обсудили увеличение призовых на турнирах ATP и WTA.

Киз: «Я все еще считаю, что есть куда развиваться, но мне хотелось бы, чтобы теннис мог поддерживать больше людей. Очевидно, топ-игроки забирают большую часть призовых, а спорт очень дорогой. В него трудно войти, сложно поддерживать и развивать. На мой взгляд, было бы здорово, если бы занятие теннисом обеспечивало жизнеспособный доход для большего числа людей».

Тиафу: «Я согласен. Со временем мы постепенно приближаемся к тому, что все больше людей понимают: теннисист – это профессия, и не обязательно быть топ-игроком, чтобы хорошо зарабатывать. Все движется в правильном направлении, и, думаю, ситуация станет еще лучше.

Игра получает больше внимания. Все больше людей, даже не являющихся фанатами тенниса, хотят прийти и посмотреть матч. В целом призовые растут, и мне нравится, куда движется спорт», – сказали теннисисты на пресс-конференции.

