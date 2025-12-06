  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тиафу об увеличении призовых: «Все больше людей понимают, что теннисист – это профессия, и не обязательно быть топ-игроком, чтобы хорошо зарабатывать»
1

Тиафу об увеличении призовых: «Все больше людей понимают, что теннисист – это профессия, и не обязательно быть топ-игроком, чтобы хорошо зарабатывать»

Мэдисон Киз и Фрэнсис Тиафу высказались о призовых в современном теннисе.

Чемпионка Australian Open-2025 Мэдисон Киз и 30-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу обсудили увеличение призовых на турнирах ATP и WTA.

Киз: «Я все еще считаю, что есть куда развиваться, но мне хотелось бы, чтобы теннис мог поддерживать больше людей. Очевидно, топ-игроки забирают большую часть призовых, а спорт очень дорогой. В него трудно войти, сложно поддерживать и развивать. На мой взгляд, было бы здорово, если бы занятие теннисом обеспечивало жизнеспособный доход для большего числа людей».

Тиафу: «Я согласен. Со временем мы постепенно приближаемся к тому, что все больше людей понимают: теннисист – это профессия, и не обязательно быть топ-игроком, чтобы хорошо зарабатывать. Все движется в правильном направлении, и, думаю, ситуация станет еще лучше.

Игра получает больше внимания. Все больше людей, даже не являющихся фанатами тенниса, хотят прийти и посмотреть матч. В целом призовые растут, и мне нравится, куда движется спорт», – сказали теннисисты на пресс-конференции.

Мирра заработала в 4 раза больше любого хоккеиста КХЛ и другие факты о призовых в теннисе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoМэдисон Киз
logoWTA
logoФрэнсис Тиафу
logoATP
деньги
призовые
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шнайдер назвала тренера, с которым проведет предсезонную подготовку
вчера, 20:34
Стефанос Циципас: «Самые сложные главы в жизни часто заканчиваются самыми мощными финалами»
вчера, 19:41
Медведев подтвердил, что сыграет на выставочном турнире в Бангалоре
вчера, 19:00
Риндеркнеш и Вашеро сыграют в паре на Australian Open-2026
вчера, 18:34
Чесноков о смене гражданства Потаповой: «Так это каждый день уже происходит. Сейчас ей будет гораздо проще играть в теннис»
вчера, 17:47
Оже-Альяссим и Мбоко – теннисисты года в Канаде
вчера, 16:58
Алькарас второй раз за три года выиграл награду ATP за честную игру
вчера, 15:36
Крейчикова не доиграла матч с Севастовой в Лиможе из-за проблем с коленом
вчера, 15:11Фото
Болелли и Вавассори – любимая пара болельщиков ATP в 2025-м
вчера, 14:34
Фонсека после матча с Алькарасом: «Я почти его добил, ребята»
вчера, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
вчера, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото