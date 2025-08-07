  • Спортс
  • Хачанов о победе над Зверевым в полуфинале в Торонто: «Может быть, я просто немного больше давил, а он больше нервничал»
6

Карен Хачанов поделился эмоциями от выхода в финал на «Мастерсе» в Торонто.

Россиянин обыграл третью ракетку мира Александра Зверева (6:3, 4:6, 7:6(4)).

– Вы вышли в финал «Мастерса» впервые с турнира в Париже в 2018-м. Как вы себя ощущаете?

– Конечно, это здорово. Но статистика есть всегда, это мог бы быть «Мастерс», пятисотник или «Большой шлем». Так что я особо не обращаю на это внимание.

Сейчас важно, что далеко прошел, у меня снова есть возможность сыграть финал на крупном турнире. Так что я очень рад и очень горжусь тому, что могу сделать это снова.

Даже если прошло несколько лет, то все равно за это время я успел достичь других отличных результатов на «Больших шлемах» и всего остального.

– Что позволило вам победить на тай-брейке?

– Если ты до него доходишь, то я бы сказал, что это значит, что оба игрока заслуживают победы – и он, и я. Я не могу сказать, что в чем была разница между нами. Наверное, дело было в том, кто сможет отправить больше мячей в корт, может, пробить больше раз навылет, сделать меньше невынужденных – дело всегда в том, что ты делаешь в эти важные моменты.

Так что я уступал 1:3, затем отыгрался и счет стал 3:3. Потом, по-моему, он сделал две невынужденные ошибки. Но, может быть, я просто немного больше давил, а он больше нервничал, становился более напряженным. Вот так ты играешь в такие моменты. Стараешься показать игру высшего уровня – и ты можешь выиграть, можешь проиграть, но как есть, – сказал Хачанов на пресс-конференции. 

За титул он сыграет с Беном Шелтоном.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
