Кафельников о выходе Звонаревой в финал 100-тысячника ITF: «Может, она молодильные яблоки принимает»

Кафельников отреагировал на выход 41-летней Звонаревой в финал 100-тысячника ITF.

Евгений Кафельников прокомментировал выход Веры Звонаревой в финал 100-тысячника ITF в Дубае. Сегодня 41-летняя россиянка обыграла 16-летнюю Мику Стойсавлевич со счетом 6:3, 6:7(4), 6:4.

«У меня нет понимания, что делает Вера. Я не знаю, в чем секрет успеха в 41 год. Может, она молодильные яблоки принимает (смеется).

Каждый поступает так, как считает нужным. Получает она удовольствие от тенниса – на здоровье. Можно только порадоваться за человека, что она кайфует и получает драйв от этого. Зачем это забирать у человека? Можно только порадоваться за нее», – рассказал Кафельников «Чемпионату».