Попырин о том, что тренировался в Испании: «Родители пожертвовали всем»

Алексей Попырин рассказал, чему его научили 10 лет тренировок в Испании.

Он переехал туда подростком. 

«Очень много. Там я научился играть на грунте. Научился двигаться на грунте, почувствовал себя на нем комфортно. 

Это главная причина, по которой родители решили переехать в Испанию. Они пожертвовали всем, чтобы запустить наши с братом карьеры. И они считали, что для этого нужно учиться на грунте. Думаю, они оказались правы. 

Помню, на одной тренировке тренер говорил мне бить через воображаемую сетку над обычной сеткой, которая была высотой метра три. И я просто не хотел. Не понимал, зачем мы это делаем. Но он оказался прав. 

Думаю, тренировки в Испании придали моей игре разнообразия», – сказал Попырин на пресс-конференции в Торонто.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
