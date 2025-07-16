LEGO подарил Швентек клубнику из 3000 кубиков в честь победы на «Уимблдоне»
Компания LEGO сделала подарок Иге Швентек в честь победы на «Уимблдоне».
Фигурка в форме клубники создана примерно из 3000 кубиков лего, ее высота и ширина составляют около 30 см.
Швентек – амбассадор польского подразделения бренда с января 2024-го. Ранее полька рассказывала, что собирает LEGO, чтобы расслабиться и отвлечься от мыслей о теннисе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм LEGO Poland
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости