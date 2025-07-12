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Швентек после победы на «Уимблдоне»: «Я навсегда запомню, как между подачами открывали бутылки с шампанским. Я не смогу уснуть из-за этого звука»

Ига Швентек пошутила во время чемпионской речи на «Уимблдоне».

Полька разгромила Аманду Анисимову – 6:0, 6:0.

«Я хочу поздравить Аманду с удивительными двумя неделями. Вне зависимости от того, что сегодня случилось, ты должна гордиться тем, что ты делаешь. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов здесь и на других турнирах. У тебя есть на это время. И поздравляю твою команду.

Честно говоря, я об этом даже не мечтала (смотрит на трофей, смеется). Потому что для меня это было слишком недостижимо. Я уже чувствую себя опытным игроком, потому что я выигрывала «Шлемы» до этого. Но я не ожидала, что выиграю этот.

Так что я хочу сказать спасибо команде, потому что мне кажется, что они верят в меня больше, чем я сама. Я хочу сказать спасибо тренеру [Виму Фиссету], который проводит со мной первый сезон – со всеми взлетами и падениями мы показали, что все работает. И спасибо команде, которая со мной уже многие годы. Без вас я была бы нигде. Ваша вера, постоянная поддержка, то, что мы так хорошо друг друга знаем – это лучшее, что может быть у игрока. Так что спасибо, ребята».

После этого она произнесла часть речи на польском.

«Извините, возвращаюсь на английский язык. Я бы также хотела поблагодарить всех, кто причастен к организации этого турнира. Он такой уникальный – нет ни одного турнира, который был бы на него похож. Из-за этого я всегда нервничала. Я всегда чувствовала огромное давление, как будто бы это немного слишком, когда ходила здесь, играла на Центральном корте. Но в этом году я по-настоящему всем наслаждалась. Мне кажется, я достаточно прибавила в игре, чтобы чувствовать себя комфортно.

Спасибо [болельщикам] за то, что приходили сюда и были частью этого замечательного турнира. Я навсегда запомню, как между подачами открывали бутылки с шампанским. Я не смогу уснуть из-за этого звука (смеется).

Это удивительно. Я буду наслаждаться этим моментом – а вы, надеюсь, насладитесь завтра мужским финалом. Увидимся в следующем году», – сказала полька в речи на корте во время церемонии награждения.

6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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