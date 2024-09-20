За что ругают Игу Швентек

Ига Швентек – исключительно положительный персонаж. Она не участвует в скандалах, ни с кем не ругается, много побеждает. Ее главные хобби – читать книжки и собирать лего. В целом она – идеальный посол женского тенниса для мира.

Но и к Швентек есть претензии.

Любит туалетные перерывы

Если вы смотрите матч Швентек и она проигрывает сет, будьте уверены – последует длительный туалетный перерыв. Во время которого Ига постарается перезагрузиться сама – и, конечно, немного подморозить соперницу.

Конечно, в этом нет ничего уникального – большинство игроков уходит в туалет или переодеваться после проигранных партий. Кроме того, это все строго в границах правил. Но Швентек все же редкий экземпляр – потому что берет с собой заметки, которые читает во время матча.

На неправильность такого поведения Иги указывала экс-первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт: «Это дурная привычка, которую организаторам лучше взять под контроль. Проигрываешь сет – уходишь с корта. Раньше такого не было, а теперь это происходит постоянно».

Юлия Путинцева рассказала, каково ей было ждать возвращения Швентек после перерыва во время матча на «Уимблдоне»:

«Это меня не раздражало, но ее очень долго не было на корте. Не знаю, какие правила. Она ушла в туалет. И я не знаю, сколько минут ее не было.

В какой-то момент мне было так скучно. Я думала, она уже возвращается. Начала двигаться, а ее все нет. Снова двигаюсь – ее все нет. Мне становилось скучно».

Тянет время на приеме

Картина, знакомая любой сопернице Швентек: ты стоишь на задней линии, готова подавать, поднимаешь глаза – и видишь либо спину, либо поднятую ракетку Иги. Потому что она не готова принимать.

Болельщики подметили, что такое чаще всегда случается в двух ситуациях: на брейк-пойнтах или сразу после брейка. Есть предположение, что Швентек заставляет соперниц подольше вариться в напряжении момента, чтобы повлиять на их игру.

На это жаловалась Даниэль Коллинс во время их матча на Олимпиаде. Американка говорила, что игра ведется на скорости подающего и что соперница «использует слишком много психологических игр». А после матча, с которого она снялась в третьем сете, Коллинс сказала Швентек, что ей не нужно ее неискреннее сочувствие.

Судьи на такие приемы Швентек обычно внимания не обращают, но в прошлом году в Цинциннати ее наказали за затяжку времени на приеме в матче с Маркетой Вондроушовой. Тогда судья Мария Чичак сказала польке: «Это не твое время. Ты стояла пять-семь секунд безо всяких причин. Можно было хотя бы повернуться [лицом к корту]».

Раньше еще делала помехи во время розыгрышей

В 2022-м Ига на нескольких турнирах выдавала такое, когда оказывалась у сетки в проигрышной позиции.

Многие воспринимали это как намеренную помеху.

Интересно, что Швентек извинилась за такое поведение: «Я не могу это контролировать, но надеюсь, что это больше никогда не повторится. Мы над этим работаем. Это была стрессовая реакция на происходящее. Это вышло непроизвольно. Я так делала на US Open и в Сан-Диего, и оба раза в стрессовых ситуациях.

Сразу после игры я подошла к Донне [Векич] и извинилась. У нее не было никаких обид, оказалось, что она вообще этого не помнила. Надеюсь, болельщики меня тоже поймут. Я знаю, что в интернете много негативных комментариев насчет этого инцидента. Я не горжусь тем, что иногда не контролирую свои действия на корте».

И больше так не делала.

Жалуется на календарь

Швентек – лидер тура и, вероятно, самая влиятельная теннисистка в мире. И сейчас она явно использует это влияние в попытках снизить нагрузку теннисистов – и много жалуется на напряженный календарь.

Летом не было практически ни одной пресс-конференции, на которой она бы не упоминала жесткий график. Все это копилось и очень разозлило экс-первую ракетку мира Евгения Кафельникова, который обратил внимание на определенное лицемерие в таких комментариях:

«Боже мой!!!!! Целых 18 турниров [в прошлом сезоне] 👏👏👏👏! Ничего себе, какой длинный сезон 😀😀

Просто интересно – сколько выставочных матчей она сыграла по ходу сезона и после него?» – твитнул Кафельников.

Когда ему написали, что жалобы Швентек в первую очередь касаются количества обязательных двухнедельных турниров, он ответил: «Вы не поняли? Для начала, она начинает всегда со второго круга! И потом, она играет всего 18 недель в году, но не против добавить еще 4-6 недель выставочных турниров сверху. Ее жалобы на длинный сезон выглядят отвратительно».

Правда, публично с Кафельниковым из теннисного мира никто не соглашается. Наоборот, большинство игроков поддерживают Швентек.

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Фото: Javier Rojas, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press