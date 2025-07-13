«Собственность Иги Швентек». Организаторы «Уимблдона» подарили полотенце чемпионке турнира

Ига Швентек получила именное полотенце за победу на «Уимблдоне».

В финале полька повесила двойную баранку Аманде Анисимовой.

«Собственность Иги Швентек, чемпионки «Уимблдона», – написано на полотенце.

В начале турнира Швентек рассказала , что коллекционирует полотенца с «Больших шлемов».

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