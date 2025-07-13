«Собственность Иги Швентек». Организаторы «Уимблдона» подарили полотенце чемпионке турнира
Ига Швентек получила именное полотенце за победу на «Уимблдоне».
В финале полька повесила двойную баранку Аманде Анисимовой.
«Собственность Иги Швентек, чемпионки «Уимблдона», – написано на полотенце.
В начале турнира Швентек рассказала, что коллекционирует полотенца с «Больших шлемов».
6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек
Швентек предлагали пропустить «Уимблдон» – настолько плохо шел ее год
Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости