  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Собственность Иги Швентек». Организаторы «Уимблдона» подарили полотенце чемпионке турнира
Фото
3

«Собственность Иги Швентек». Организаторы «Уимблдона» подарили полотенце чемпионке турнира

Ига Швентек получила именное полотенце за победу на «Уимблдоне».

В финале полька повесила двойную баранку Аманде Анисимовой. 

«Собственность Иги Швентек, чемпионки «Уимблдона», – написано на полотенце.

В начале турнира Швентек рассказала, что коллекционирует полотенца с «Больших шлемов».

6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек

Швентек предлагали пропустить «Уимблдон» – настолько плохо шел ее год

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoИга Швентек
logoWTA
logoУимблдон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-10, Медведев – его покинул, Харри поднялся на 47 строчек, Чилич вошел в топ-65
125 минут назад
Пол сделал предложение девушке
859 минут назадФото
Тренер Синнера: «Янник смотрит матчи Алькараса чаще, чем кого-либо еще»
14вчера, 21:01
Карлос Алькарас: «Я сделал все, что мог, поэтому покинул корт с высоко поднятой головой»
17вчера, 20:32
Синнер после победы на «Уимблдоне»: «Отдельное спасибо брату, ведь в эти выходные нет гонки «Формулы-1», поэтому он смог приехать»
16вчера, 20:00
Алькарас поздравил Синнера с победой на «Уимблдоне»: «Я очень рад за тебя. Этот трофей абсолютно заслужен»
18вчера, 19:33
Алькарас и Синнер выиграли семь турниров «Большого шлема» подряд
34вчера, 19:09
Синнер впервые за 6 матчей обыграл Алькараса
24вчера, 18:54
Оба чемпиона «Уимблдона»-2025 отбывали дисквалификацию за допинг
98вчера, 18:32
Синнер заработал $4,05 млн за победу на «Уимблдоне»
14вчера, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото