Ига Швентек: «Придется построить еще одну комнату в доме только для полотенец с «Больших шлемов»

Ига Швентек рассказала о полотенцах со «Шлемов», которые она забирает домой.

Швентек в первом круге обыграла Полину Кудерметову со счетом 7:5, 6:1.

– Ты несколько раз играла на «Уимблдоне». Сколько полотенец ты уже положила в сумку? Не знаю, насколько большой у тебя шкаф дома, но там примерно шесть штук.

– Да ну (смеется). Это тема, о которой никто никогда не говорит. Мы любим свои полотенца. Каждый раз, когда возвращаюсь с «Большого шлема», думаю, что у меня есть около десяти друзей и десяти родственников, которые хотят полотенца. Так что извиняюсь, ребята. Извиняюсь, «Уимблдон». Не знаю, правильно ли это (смеется).

– Просто интересно, ты все их хранишь или отдаешь друзьям?

– У меня их много дома. Поверьте, мне больше не нужно. Если я собираюсь еще лет 15 играть в туре, я даже не представляю. Думаю, придется построить еще одну комнату в доме только для полотенец с «Больших шлемов», – сказала Швентек в интервью после матча.