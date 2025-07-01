  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ига Швентек: «Придется построить еще одну комнату в доме только для полотенец с «Больших шлемов»
2

Ига Швентек: «Придется построить еще одну комнату в доме только для полотенец с «Больших шлемов»

Ига Швентек рассказала о полотенцах со «Шлемов», которые она забирает домой.

Швентек в первом круге обыграла Полину Кудерметову со счетом 7:5, 6:1. 

– Ты несколько раз играла на «Уимблдоне». Сколько полотенец ты уже положила в сумку? Не знаю, насколько большой у тебя шкаф дома, но там примерно шесть штук.

– Да ну (смеется). Это тема, о которой никто никогда не говорит. Мы любим свои полотенца. Каждый раз, когда возвращаюсь с «Большого шлема», думаю, что у меня есть около десяти друзей и десяти родственников, которые хотят полотенца. Так что извиняюсь, ребята. Извиняюсь, «Уимблдон». Не знаю, правильно ли это (смеется).

– Просто интересно, ты все их хранишь или отдаешь друзьям?

– У меня их много дома. Поверьте, мне больше не нужно. Если я собираюсь еще лет 15 играть в туре, я даже не представляю. Думаю, придется построить еще одну комнату в доме только для полотенец с «Больших шлемов», – сказала Швентек в интервью после матча.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoПолина Кудерметова
logoУимблдон
logoWTA
logoИга Швентек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Уимблдон. Зверев играет с Риндеркнешем, Дрэйпер – с Баесом, Джокович встретится с Мюллером, Синнер, Фриц вышли во 2-й круг, Бублик выбыл
27823 минуты назадLive
Уимблдон. В. Кудерметова играет с Чжу Линь, Захарова – с Азаренко, М. Андреева, Самсонова, Калинская, Швентек вышли во 2-й круг, Блинкова, Пегула, Квитова выбыли
26325 минут назадLive
Синнер о допинговом деле: «Люди в каком-то смысле уже все забыли»
1036 минут назад
Синнер о том, как пережил поражение в финале «Ролан Гаррос»: «За пределами тенниса есть другая жизнь – и она важнее»
43 минуты назад
Андреева после победы над Шериф: «Кончита дала мне совет. Если не сработает, возможно, вы больше не увидите ее в моей ложе»
1144 минуты назад
Двукратная чемпионка «Уимблдона» Квитова провела последний матч на турнире
258 минут назад
Андреева одержала четвертую победу в основной сетке «Уимблдона» и вышла во второй круг
2сегодня, 16:23
Бублик впервые с 2019-го проиграл в первом круге «Уимблдона»
33сегодня, 15:31
Фриц четвертый раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг «Уимблдона»
1сегодня, 15:16
Янник Синнер: «После Галле мы очень много работали над подачей»
1сегодня, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото