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Самсонова после поражения от Швентек: «Прощай, Уимби, я отдала все 💚»

Людмила Самсонова написала пост по итогам выступления на «Уимблдоне».

Россиянка впервые дошла до четвертьфинала, где уступила Иге Швентек (2:6, 5:7).

«Я мечтала об этом моменте и мечтала даже о большем. Буду работать, чтобы мечтать еще масштабнее. Люблю тебя, «Уимблдон», тут со мной многое случилось впервые… спасибо команде за веру в меня. Прощай, Уимби, я отдала все 💚», – написала Самсонова в инстаграме.

Как Ига Швентек полюбила траву и вышла в полуфинал «Уимблдона»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Самсоновой
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