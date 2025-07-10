Самсонова после поражения от Швентек: «Прощай, Уимби, я отдала все 💚»
Людмила Самсонова написала пост по итогам выступления на «Уимблдоне».
Россиянка впервые дошла до четвертьфинала, где уступила Иге Швентек (2:6, 5:7).
«Я мечтала об этом моменте и мечтала даже о большем. Буду работать, чтобы мечтать еще масштабнее. Люблю тебя, «Уимблдон», тут со мной многое случилось впервые… спасибо команде за веру в меня. Прощай, Уимби, я отдала все 💚», – написала Самсонова в инстаграме.
Как Ига Швентек полюбила траву и вышла в полуфинал «Уимблдона»
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Самсоновой
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