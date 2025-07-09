Швентек впервые вышла в полуфинал «Уимблдона»

Ига Швентек прошла в 1/2 финала «Уимблдона».

Она обыграла Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 7:5.

Для Швентек это первый полуфинал «Уимблдона» в карьере. Ранее лучшим результатом Иги на этом турнире был выход в четвертьфинал в 2023 году. Вообще на уровне «Больших шлемов» полька сыграет в полуфинале девятый раз, ее баланс – 5:3, но последние два полуфинала в этом году она проиграла. На траве Швентек дважды в карьере играла на этой стадии (статистика – 1:1).

Швентек – четвертая действующая теннисистка, которая вышла в полуфиналы на всех четырех «Шлемах», после Арины Соболенко, Виктории Азаренко и Каролины Плишковой. Также помимо нее только Соболенко вышла в полуфиналы на всех трех «Шлемах» этого сезона.

За выход в финал она поборется с победителем пары Мирра Андреева – Белинда Бенчич.