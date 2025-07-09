Швентек впервые вышла в полуфинал «Уимблдона»
Ига Швентек прошла в 1/2 финала «Уимблдона».
Она обыграла Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 7:5.
Для Швентек это первый полуфинал «Уимблдона» в карьере. Ранее лучшим результатом Иги на этом турнире был выход в четвертьфинал в 2023 году. Вообще на уровне «Больших шлемов» полька сыграет в полуфинале девятый раз, ее баланс – 5:3, но последние два полуфинала в этом году она проиграла. На траве Швентек дважды в карьере играла на этой стадии (статистика – 1:1).
Швентек – четвертая действующая теннисистка, которая вышла в полуфиналы на всех четырех «Шлемах», после Арины Соболенко, Виктории Азаренко и Каролины Плишковой. Также помимо нее только Соболенко вышла в полуфиналы на всех трех «Шлемах» этого сезона.
За выход в финал она поборется с победителем пары Мирра Андреева – Белинда Бенчич.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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