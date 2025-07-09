Самсонова после поражения в 1/4 финала «Уимблдона»: «Я думаю, я становлюсь все более сильным игроком. Медленно, но становлюсь»

Людмила Самсонова прокомментировала поражение в 1/4 финала «Уимблдона».

Россиянка проиграла Иге Швентек со счетом 2:6, 5:7.

– Сейчас тяжело понять, что произошло. Если я посмотрю на все, что было в эти недели, то это невероятно. То, где я сейчас – это безумие. Так что это невероятно.

Но сейчас мне надо понять, где я могу прибавить. Так что сейчас тяжело говорить о том, что было хорошего – но, конечно, его тут много.

Мне кажется, я стала сильнее ментально, я могу проводить больше матчей на высоком уровне. Конечно, сегодняшний матч с Игой – это топ-уровень, и, думаю, все знают, что мне хотелось бы ее когда-то обыграть. Но это здорово, потому что в таком случае надо больше работать.

Я думаю, я становлюсь все более сильным игроком. Медленно, но, думаю, становлюсь (смеется).

– Из-за чего именно против нее вам тяжело играть?

– Очевидно, она очень-очень стабильна. Но я думаю, что я могу прибавить именно в своей игре, потому что сейчас она ей очень удобна (смеется). Так что мне кажется, что я могу лучше.

– Насколько для вас важно выйти в четвертьфинал «Уимблдона»? Даже если сегодня сложный день.

– В этом и дело – я понимаю, что то, чего я достигла, удивительно, но прямо сейчас я не могу этого ощутить. Конечно, завтра будет новый день и я буду очень гордиться своим достижением, потому что оно невероятно (улыбается).

– Вы гордитесь тем, как сражались сегодня во втором сете?

– Да, конечно. Я горжусь. Но это то, что я упустила, так что мне надо понять, что именно (улыбается), – сказала Самсонова на пресс-конференции.