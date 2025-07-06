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Мирра Андреева о том, кого из знаменитостей хотела бы видеть на своем матче: «Я очень люблю Райана Гослинга»

Мирра Андреева рассказала, кого из знаменитостей хотела бы видеть на своем матче.

«Если выбирать из теннисистов, мне бы очень хотелось увидеть Роджера [Федерера] или Энди [Маррея]. Для меня это была бы огромная честь. К сожалению, пока не играла на Центральном корте, но надеюсь туда попасть.

А если выбирать из знаменитостей… Я очень люблю Райана Гослинга. Если однажды он будет в Лондоне, я была бы рада видеть его на своем матче. Также слышала, что здесь были Джон Сина и Оливия Родриго.

Так что пусть кто угодно приходит – буду невероятно рада, если кто-то посмотрит мою игру».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
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