18-летняя Мирра Андреева вышла во вторую неделю на третьем «Большом шлеме» подряд

Мирра Андреева победила Хейли Батист и вышла во вторую неделю «Уимблдона».

Матч завершился со счетом 6:1, 6:3.

18-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2006-го, которая вышла во вторую неделю на первых трех «Больших шлемах» в сезоне. Вообще она вышла во вторую неделю на шести из девяти «Шлемах» в карьере.

Россиянка второй раз в карьере сыграет в четвертом круге «Уимблдона» – она уже доходила до этой стадии на дебютном турнире в 2023-м. В прошлом году она уступила в первом круге.

Андреева выиграла 35-й матч в сезоне и вышла на третье место по числу выигранных встреч в сезоне: столько же у Джессики Пегулы, больше – у Иги Швентек (37) и Арины Соболенко (44).

Дальше россиянка встретится с 10-й ракеткой мира Эммой Наварро или действующей чемпионкой Барборой Крейчиковой.