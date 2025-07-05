Мирра Андреева о том, кто обладает лучшим пониманием игры: «Очевидно, Федерер. Он точно знал, что делать при любом счете»

Мирра Андреева рассказала, кого считает игроком с наибольшим пониманием тенниса.

«Очевидно, я должна сказать Роджер [Федерер ]. Каждый раз, когда я его смотрела, казалось, что он точно знает, что делать при любом счете, в любой ситуации на корте. Когда он проигрывал, его лицо не менялось. Никогда. Против такого играть очень тяжело. Ты вроде выигрываешь, все идет по твоему плану, смотришь на соперника, а он как будто вообще ничего не чувствует, продолжает играть так же и еще поднимает уровень.

Из нынешних игроков я бы назвала Арину [Соболенко], Коко [Гауфф], Игу [Швентек]. Почти все топовые теннисистки сейчас мыслят одинаково и ведут себя на корте в схожей манере. Поэтому их так сложно обыгрывать. Каждый раз, когда я играю против кого-то из топ-10 или топ-20, становится все труднее», – сказала Андреева на пресс-конференции.