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Иванишевич о Циципасе: «Если честно, теннис – не главная его беда, есть и более серьезные проблемы»

Горан Иванишевич высказался об игровых проблемах Стефаноса Циципаса.

В конце мая чемпион «Уимблдона»-2001 вошел в команду грека на травяную часть сезона.

– Есть ли шанс, что Стефанос внедрит в игру необходимые изменения?

– Хороший вопрос, но у меня нет ответа. В плане тенниса, если он будет готов, я могу гарантировать работу над техническими аспектами. А вне корта он должен шаг за шагом все решить сам. Как ребенок, поднимающийся по лестнице, – не прыгает сразу на две ступени, а проходит одну за другой. Ему нужно как можно скорее решить эти вопросы. Если справится, вернется на свое место. Если нет – я уже шесть раз повторял: никто не сможет ему помочь.

– Вы упомянули технические аспекты. Над чем ему нужно работать?

– Главная проблема – бэкхенд, особенно слайс. Нужно немного скорректировать хват и улучшить прием. Недавно он сменил ракетку. На подаче стоит меньше скручивать корпус, возможно, сдвинуть одну ногу ближе к другой – но это вопросы, которые нужно решать в межсезонье, а не перед «Уимблдоном». Если честно, теннис – не главная его беда, есть и более серьезные проблемы. Да и со спиной нужно разобраться.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: CLAY
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