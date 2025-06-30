Циципас о травме спины: «Чувствую себя полностью опустошенным, у меня нет решения. Не понимаю, как двигаться дальше»

Стефанос Циципас высказался об отказе в первом круге «Уимблдона».

Он не доиграл встречу против Валентена Ройе и снялся при счете 2:6, 3:6.

«Сложно подобрать слова. В последнее время я борюсь со множеством проблем. Очень больно оказаться в такой ситуации. Я ненавижу сниматься с матча, и с итогового в Турине пару лет назад я не раз бывал в таком положении. С тех пор мое тело стало уязвимым, и я постоянно борюсь за здоровье и комфорт на пределе возможностей. Так что не знаю.

Чувствую себя полностью опустошенным, будто исчерпал все ответы. Не знаю. Я пробовал все: проделал огромную работу над физической формой и реабилитацией, выжал максимум из того, что мог. Но сейчас у меня нет решения. Не понимаю, как двигаться дальше.

Физически это был день, когда я чувствовал себя плохо. Это вызывает разочарование, неуверенность, кучу вопросов: почему, как, когда? Возможно, это самая трудная ситуация в моей карьере – проблема постоянная, и она никуда не денется, не становится лучше. Как у любого человека, у меня есть предел, и в следующие два месяца мне нужно принять окончательное решение, хочу ли я продолжать в таком состоянии. Будет тяжело, но если это продолжится, смысла соревноваться нет. Без здоровья вся теннисная жизнь превращается в страдание», – сказал Циципас на пресс-конференции.