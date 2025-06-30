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Циципас о проблемах со спиной: «То же самое было у Фиса на «Ролан Гаррос». Это очень неприятная травма»

Стефанос Циципас рассказал о травме спины после вылета с «Уимблдона».

Он не доиграл встречу против Валентена Ройе и снялся при счете 2:6, 3:6.

«Если вспомните итоговый двухлетней давности, когда я снялся с матча против Хольгера [Руне], то поймете, что это травма, к которой нельзя относиться легкомысленно. Все ваше тело... теннис – это подвижный спорт, и без возможности двигаться играть нет смысла. Я уже много лет борюсь с болью в пояснице с левой стороны. То же самое было у Фиса на «Ролан Гаррос». Это очень неприятная травма.

Операция точно не вариант – вред уже нанесен. Очень жаль, потому что я предчувствовал, что что-то может пойти не так. Это было заметно в тот период сезона, когда я играл на Кубке Дэвиса, а через пару недель отправился в Китай. Помню, предупреждал себя: если играть неделю за неделей, ничего хорошего не выйдет. Так и случилось. На US Open у меня не заладилось, но я все равно много играл и тренировался. Тогда все и началось. Календарь тура сильно изматывает тело».

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«Все здорово, нам весело вместе. Но я разочарован, что не смог показать свой потенциал на корте. Это нелегко. Даже при его безусловной поддержке без комфортных ощущений и уверенности в своем теле я не смогу ничего сделать», – сказал Циципас на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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