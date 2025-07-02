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Циципас об источниках своей тревоги: «Иногда тебя окружают люди, которые требуют слишком много. Чувствуешь, что сражаешься сразу на два фронта»

Стефанос Циципас рассказал об источниках тревоги и давления в своей жизни.

«Я чувствую, что не только моя жизнь, а жизнь большинства игроков хаотична, ведь приходится постоянно путешествовать с места на место, переключаться между часовыми поясами и перемещаться снова и снова. Думаю, вполне нормально, что в какой-то момент ты достигаешь состояния выгорания или чувства, что с тебя достаточно. Но буквально ничего с этим не поделать, потому что сама суть спорта – это постоянно играть один турнир за другим.

Ты постоянно в погоне, всегда стремишься к чему-то. И иногда, когда тебя окружают люди, которые требуют от тебя слишком много, и ты чувствуешь, что отвечаешь не только за себя, но и за других, это создает внутреннее давление, внутреннюю тревогу, которая нарастает из недели в неделю. И это никак не помогает в теннисе. Чувствуешь, что сражаешься сразу на два фронта».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thenationalnews.com
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