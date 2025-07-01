  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Я проигрывал Зайбот Вилджу и другим, но потом доходил до полуфиналов «Уимблдона» и финала US Open. Нужно лучше играть с такими соперниками»
7

Даниил Медведев: «Я проигрывал Зайбот Вилджу и другим, но потом доходил до полуфиналов «Уимблдона» и финала US Open. Нужно лучше играть с такими соперниками»

Даниил Медведев высказался о поражении от Бенжамена Бонзи на «Уимблдоне».

В первом круге российский №1 уступил 64-й ракетке мира 6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6.

– Бенжамен сыграл невероятно. Чувствуете ли вы себя уязвимее, чем раньше, против таких соперников? Сложнее ли вам навязывать свою игру?

– Да, Бенжамен показал выдающийся теннис. На вопрос, чувствую ли я себя уязвимее, ответил бы да, если бы не турнир в Галле, где я играл здорово, выигрывая у всех в двух сетах, кроме Саши [Зверева] – это был тяжелый матч. Потом я проиграл Бублику, который был в огне. Так что, возможно, да, возможно, нет – не уверен.

С другой стороны, я проигрывал Зайбот Вилджу и другим, но потом доходил до полуфиналов «Уимблдона» и финала US Open. Просто нужно лучше играть с такими соперниками. С Бонзи с первого же розыгрыша я почувствовал: что бы я ни делал, мяч не проскальзывал по траве, как мне бы хотелось. Я не мог создать ему трудности, а у него получалось. Я боролся, старался. На тай-брейках должен был сыграть лучше. Результат на табло – надо работать над игрой против таких соперников, особенно на харде.

– Это был самый жаркий первый день в истории «Уимблдона». Жара повлияла?

– Физически было тяжело. Например, в четвертом сете. Чтобы сделать виннерс, нужно было выполнить три великолепных удара по углам. Особенно в четвертом сете, когда я устал, он просто пробивал по линии, кроссом – все навылет.

Мне знакомо это ощущение, когда ты в форме, все летит. Четвертый сет получился самым тяжелым, и жара... Я никогда не стану говорить, что он победил из-за жары. Да, играть непросто, но, если вы спросите его, думаю, он тоже ответит, что жара ему не понравилась, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев. Провал. Грусть

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoБенжамен Бонзи
logoДаниил Медведев
logoУимблдон
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о том, беспокоят ли его ранние поражения на ТБШ: «Если закончу год около 15-го места, возможно, начну волноваться. Но сейчас – нет»
32вчера, 15:03
Медведев после поражения от Бонзи: «Я смотрел его матч с Алисом в Галле – он не мог дважды подряд попасть в корт»
29вчера, 14:49
Бонзи о победе над Медведевым: «Когда нечего терять, ты можешь выдать максимум»
вчера, 14:33
Медведев проиграл в первом круге на втором «Большом шлеме» подряд
107вчера, 13:23
Главные новости
Уимблдон. М. Андреева сыграет с Шериф, Самсонова – с Джойнт, П. Кудерметова встретится со Швентек, Блинкова – с Саккари, Александрова вышла во 2-й круг, Пегула выбыла
633 минуты назадLive
Чемпионка Бад-Хомбурга Пегула проиграла в первом круге «Уимблдона»
6 минут назад
Паолини о том, что уступала сет и брейк Севастовой: «В тот момент думала: расслабься, это просто плохой день»
21 минуту назад
Петрова о поражении Медведева от Бонзи: «Если бы он выиграл третий сет, то матч сложился бы иначе»
151 минуту назад
Уимблдон. 1-й круг. Синнер поборется с Нарди, Бублик – с Муньяром, Джокович – с Мюллером, Зверев доиграет с Риндеркнешем, Фриц – с Мпетши Перрикаром
7сегодня, 07:20
Фонсека о желании проявить себя на ТБШ: «Здесь еще сильнее хочется победить  – это же «Шлем»
сегодня, 09:24
Осака не знала, что Кириос был в ее боксе на матче первого круга «Уимблдона»: «Немного неловко, что я не заметила»
3сегодня, 08:59
Радукану перед матчем с Вондроушовой: «Сложно держать топ-уровень после победы на «Шлеме», но сейчас она в отличной форме»
сегодня, 08:25
Бонзи стал пятым игроком, победившим Медведева не менее двух раз на «Больших шлемах»
4сегодня, 08:00
«Такие люди опасны, он сумасшедший». Путинцева попросила вывести зрителя с трибун во время матча «Уимблдона»
5сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото