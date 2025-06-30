Бонзи о победе над Медведевым: «Когда нечего терять, ты можешь выдать максимум»

Бенжамен Бонзи прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на Уимблдоне.

Он обыграл девятую ракетку мира 7:6(2), 3:6, 7:5(3), 6:2.

– Сегодняшняя победа для меня особенная. Это моя первая победа над игроком топ-10 на «Шлеме». Такие турниры всегда значимы: атмосфера, цвета, трава, зеленый и пурпурный оттенки – я обожаю это место. Даниил – выдающийся игрок, дважды доходивший здесь до полуфинала. Знал, что матч будет тяжелым. Но иногда лучше встретиться с таким соперником в первом круге.

– Почему с топами легче играть в первом круге?

– Потому что они еще не привыкли к кортам (смеется) . Мы на равных в этом плане. После нескольких побед уверенность растет. Сегодня с самого начала были равные шансы. Когда нечего терять, ты можешь выдать максимум, – сказал Бонзи в интервью на корте.

Даниил Медведев. Провал. Грусть