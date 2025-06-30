Медведев о том, беспокоят ли его ранние поражения на ТБШ: «Если закончу год около 15-го места, возможно, начну волноваться. Но сейчас – нет»

Даниил Медведев не беспокоится из-за ранних поражений на ТБШ.

В первом круге «Уимблдона» российский №1 уступил Бенжамену Бонзи 6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6.

– Чего не хватает в вашей игре по сравнению с предыдущими годами?

– Для меня это вопрос уверенности. Если бы не результаты в Галле, я бы сказал, что чего-то явно не хватает. Но это дело пары матчей. В этом году я часто уступал в равных матчах. Когда начну их выигрывать, смогу подняться в рейтинге. Пока я не слишком беспокоюсь. Если закончу год около 15-го места, возможно, начну волноваться. Но сейчас – нет, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев. Провал. Грусть