Синнер о матче с Джоковичем в Саудовской Аравии: «Мы здесь, чтобы подарить зрителям удовольствие»

Янник Синнер поделился настроем перед матчем с Новаком Джоковичем в Эр-Рияде.

Они сыграют в четверг в полуфинале «Шлема шести королей».

– В следующем матче вы сыграете с Джоковичем, которого в последние годы обыгрывали довольно часто. Планируете быть с ним «милым» на корте?

– Мы все просто надеемся на хороший матч. Это главное. Мы отлично знаем друг друга, играли уже много раз. Здорово снова разделить корт с Новаком – особенно здесь, перед вами. Мы постараемся показать лучший теннис, на который способны, и посмотрим, как все сложится. Главное – получать удовольствие и подарить его зрителям. Мы здесь именно для этого.

– Что можете сказать о вашем соперничестве с Карлосом Алькарасом?

– Оно довольно интересное, есть много разных нюансов. Вне корта у нас хорошие отношения, но на корте каждый старается показать максимум. Такие соперничества нужны нашему виду спорта. Раньше тоже были великие противостояния, теперь приходит новое поколение, и мы стараемся подталкивать друг друга к пределу возможностей. Это очень захватывающее противостояние. Теннису нужны такие дуэли. Здорово, что Новак по-прежнему здесь и играет в свой лучший теннис – это прекрасно для всего мира тенниса, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
