Алькарас о травме лодыжки: «Боли уже нет, но остаются легкие сомнения – они не сразу уходят»
Карлос Алькарас рассказал, как восстанавливается после травмы лодыжки.
В четверг испанец сыграет с Тэйлором Фрицем в полуфинале «Шлема шести королей».
– Все достаточно хорошо, восстановление идет неплохо. У меня было растяжение второй степени, и без длительной паузы процесс заживления проходит немного дольше. Сейчас, пожалуй, боли уже нет, но остаются легкие сомнения – они не сразу уходят.
Мы с командой проделали большую работу – с лодыжкой все хорошо.
– Будете играть с тейпом?
– Да, пока да. Еще не чувствую полной уверенности, чтобы выходить на серьезные матчи без него.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: marca.com
