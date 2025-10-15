  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о травме лодыжки: «Боли уже нет, но остаются легкие сомнения – они не сразу уходят»
1

Алькарас о травме лодыжки: «Боли уже нет, но остаются легкие сомнения – они не сразу уходят»

Карлос Алькарас рассказал, как восстанавливается после травмы лодыжки.

В четверг испанец сыграет с Тэйлором Фрицем в полуфинале «Шлема шести королей».

– Все достаточно хорошо, восстановление идет неплохо. У меня было растяжение второй степени, и без длительной паузы процесс заживления проходит немного дольше. Сейчас, пожалуй, боли уже нет, но остаются легкие сомнения – они не сразу уходят. 

Мы с командой проделали большую работу – с лодыжкой все хорошо.

– Будете играть с тейпом?

– Да, пока да. Еще не чувствую полной уверенности, чтобы выходить на серьезные матчи без него.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: marca.com
Саудовская Аравия
logoКарлос Алькарас
logoATP
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас в ответ на вопрос, всегда ли он путешествует бизнес-классом: «Только если перелет длинный. Если дорога занимает пару часов, то это не так важно»
6вчера, 14:22
Алькарас после титула в Токио: «Я наслаждался каждой секундой – за исключением пяти минут, когда я лежал на корте после травмы голеностопа»
130 сентября, 19:33
Алькарас о травме ноги, которую получил в 1-м круге в Токио: «Мне кажется, это была неудачная случайность»
425 сентября, 17:15
Главные новости
Синнер о матче с Джоковичем в Саудовской Аравии: «Мы здесь, чтобы подарить зрителям удовольствие»
3сегодня, 21:20
Брюссель (ATP). Давидович-Фокина, Лехечка, Бонзи вышли в 1/4 финала, Комесанья выбыл
1сегодня, 21:19
Стокгольм (ATP). Шаповалов обыграл Борга, Рууд, Корда вышли в 1/4 финала
14сегодня, 21:15
Зверев заработал более 25 тысяч долларов за каждую минуту матча с Фрицем
3сегодня, 19:52
«Шлем шести королей». Синнер вышел в полуфинал, Зверев уступил Фрицу
92сегодня, 19:35
Медведев рассказал, почему в этом году не участвует в «Шлеме шести королей»
10сегодня, 18:39
Фриц седьмой раз подряд обыграл Зверева
7сегодня, 17:57
Донской о переживаниях во время матчей Хачанова: «Мне тяжелее смотреть – я даже еще больше нервничаю, чем когда играл сам»
сегодня, 17:22
Медведев перед первым матчем в Алматы: «В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше»
4сегодня, 16:40
Алматы (ATP). Коболли вышел в 1/4 финала, Диалло, Накашима, Шевченко выбыли
7сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото