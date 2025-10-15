Алькарас о травме лодыжки: «Боли уже нет, но остаются легкие сомнения – они не сразу уходят»

Карлос Алькарас рассказал, как восстанавливается после травмы лодыжки.

В четверг испанец сыграет с Тэйлором Фрицем в полуфинале «Шлема шести королей».

– Все достаточно хорошо, восстановление идет неплохо. У меня было растяжение второй степени, и без длительной паузы процесс заживления проходит немного дольше. Сейчас, пожалуй, боли уже нет, но остаются легкие сомнения – они не сразу уходят.

Мы с командой проделали большую работу – с лодыжкой все хорошо.

– Будете играть с тейпом?

– Да, пока да. Еще не чувствую полной уверенности, чтобы выходить на серьезные матчи без него.