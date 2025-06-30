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Медведев после поражения от Бонзи: «Я смотрел его матч с Алисом в Галле – он не мог дважды подряд попасть в корт»

Даниил Медведев высказался о вылете в первом круге «Уимблдона».

Он проиграл Бенжамену Бонзи 6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6 и выпадет из топ-10.

– Вас беспокоят результаты на последних трех «Шлемах», где вы не вышли в третий раунд?

– Я бы беспокоился, если бы не турнир в Галле, где я показал хороший теннис и дошел до финала на высоком уровне. Именно поэтому могу сравнить сегодняшний матч с той неделей. Чувствую, что играл ненамного хуже.

Корт здесь немного другой – чуть медленнее из-за жары. Но каждый мой удар, даже удачный, он находил ответ. В Галле мне предстояло сыграть с ним или с Алисом. Я смотрел тот матч – он не мог дважды подряд попасть в корт. Был удивлен и подумал: «С Кентеном будет тяжело». Но я сыграл хорошо, победил. Сегодня [Бенжамен] почти не ошибался – немного с форхенда, а с бэкхенда было, может, три невынужденных. Желаю ему играть так и дальше. Посмотрел сетку: если он продолжит в том же духе, то точно дойдет до четвертого круга. А там уже Фриц, с которым будет посложнее. Но если он не будет играть так, как сегодня, я тоже не удивлюсь, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев. Провал. Грусть

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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logoДаниил Медведев
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logoБенжамен Бонзи
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