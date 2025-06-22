Лехечка после поражения в финале Queen’s Club: «Выложился на все сто, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно»

Иржи Лехечка выступил с речью финалиста на турнире в Queen’s Club.

В финале он уступил Карлосу Алькарасу 5:7, 7:6(5), 2:6.

«Сейчас мне непросто подобрать слова. Конечно, я невероятно счастлив, что сегодня у меня была возможность бороться за титул. Карлос, поздравляю тебя и твою команду – как всегда, вы проделали отличную работу. Я выложился на все сто, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Всегда здорово возвращаться в Queen’s», – сказал Лехечка на церемонии награждения.