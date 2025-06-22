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Алькарас – Лехечке: «Твой уровень тенниса просто запредельный. Играть против тебя – всегда настоящий кошмар»

Карлос Алькарас выступил с чемпионской речью на турнире в Queen’s Club.

В финале он обыграл Иржи Лехечку 7:5, 6:7(5), 6:2.

«Это действительно особенный момент. Этот трофей, этот турнир... Я просто счастлив снова поднять его над головой. Иржи, ты провел невероятную неделю. Честно говоря, твой уровень тенниса просто запредельный. Играть против тебя – всегда настоящий кошмар, и это говорит о том, насколько ты силен. Отличная работа, продолжай в том же духе на «Уимблдоне»!

Я приехал сюда вообще без ожиданий. Просто хотел сыграть хороший теннис, постараться как можно лучше адаптироваться к покрытию. Огромное спасибо моей команде за всю эту неделю. Мне повезло, что со мной моя семья и множество друзей, которые помогли мне чувствовать себя комфортно как на корте, так и за его пределами. Без них ничего бы не получилось.

Спасибо моей команде, семье, друзьям и всем, кто поддерживал меня на протяжении этой недели. Играть перед вами каждый год – это что-то особенное. Жду не дождусь, чтобы вернуться сюда в следующем году», – сказала Алькарас на церемонии награждения.

Алькарас – это сила природы

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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