Алькарас выиграл 18-й матч подряд и взял пятый титул в сезоне

Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP 500 в Queen’s Club.

Он обыграл Иржи Лехечку 7:5, 6:7(5), 6:2 и продлил серию побед до 18 матчей. Это его самая длинная беспроигрышная серия.

Испанец взял 21-й титул в карьере (общий баланс в финалах 21:6) и седьмой пятисотник (баланс в финалах – 7:3). В этом сезоне у Алькараса пять титулов (также Роттердам, Монте-Карло, Рим и «Ролан Гаррос»).

На «Уимблдоне», который стартует 30 июня, ему предстоит защищать титул.