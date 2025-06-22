Алькарас выиграл 18-й матч подряд и взял пятый титул в сезоне
Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP 500 в Queen’s Club.
Он обыграл Иржи Лехечку 7:5, 6:7(5), 6:2 и продлил серию побед до 18 матчей. Это его самая длинная беспроигрышная серия.
Испанец взял 21-й титул в карьере (общий баланс в финалах 21:6) и седьмой пятисотник (баланс в финалах – 7:3). В этом сезоне у Алькараса пять титулов (также Роттердам, Монте-Карло, Рим и «Ролан Гаррос»).
На «Уимблдоне», который стартует 30 июня, ему предстоит защищать титул.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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