Медведев о турнире в Хертогенбоше: «Были хорошие результаты, но титул пока не брал. Очень хочу это исправить»

Даниил Медведев рассказал, чем ему нравится турнир ATP 250 в Хертогенбоше.

– Здесь непринужденная атмосфера. Ничего не отвлекает, можно реально сосредоточиться на теннисе. Люблю этот турнир. Были хорошие результаты, но титул пока не брал. Очень хочу это исправить.

– Даниил, какой главный вызов стоит перед вами сейчас в карьере?

– Сейчас – это вернуть свою лучшую игру. Я уже близко, с каждым матчем прибавляю. Но это непросто, потому что все хотят тебя победить.