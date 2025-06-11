Медведев о турнире в Хертогенбоше: «Были хорошие результаты, но титул пока не брал. Очень хочу это исправить»
Даниил Медведев рассказал, чем ему нравится турнир ATP 250 в Хертогенбоше.
– Здесь непринужденная атмосфера. Ничего не отвлекает, можно реально сосредоточиться на теннисе. Люблю этот турнир. Были хорошие результаты, но титул пока не брал. Очень хочу это исправить.
– Даниил, какой главный вызов стоит перед вами сейчас в карьере?
– Сейчас – это вернуть свою лучшую игру. Я уже близко, с каждым матчем прибавляю. Но это непросто, потому что все хотят тебя победить.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: libema-open.nl
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