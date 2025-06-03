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Швентек о тренировке с Соболенко на «Ролан Гаррос»: «Это было две недели назад – мои первые розыгрыши после Рима. С тех пор уже многое изменилось»

Ига Швентек ответила на вопрос о тренировке с Ариной Соболенко в Париже.

– Мы поиграли всего час, просто размялись и немного поиграли розыгрыши. У нас не было полноценной тренировки, скорее просто розыгрыши.

Не знаю, кто кого пригласил. Мне кажется, тренеры договорились между собой. Вим [Фиссетт] общается со всеми, так что я не знаю, чья это была идея. Но всегда приятно потренироваться с Ариной: она задает хороший ритм, и тренировки очень продуктивные, так что мне понравилось.

Если честно, это было две недели назад – мои первые розыгрыши после Рима. С тех пор уже многое изменилось... Мне особо нечего рассказать про ту тренировку, извините.

– Вы обычно смотрите матчи соперниц? Будете смотреть матчи Соболенко этого года?

– Обычно нет, потому что я в этом не сильна. Я мало что замечаю, когда смотрю на ноутбуке. Вживую все видится совсем иначе, и я многое замечаю, а в записи – не очень. Поэтому предоставлю это Виму. Но, если честно, мне кажется, мы обе и так хорошо знаем игру друг друга, так что вряд ли можно заметить что-то неожиданное. Я просто буду придерживаться тактики, которую предложит Вим.

– Насколько матчи с Ариной заставляют вас повышать уровень, приходится ли вам перестраивать игру?

– Когда мы играли в прошлый раз? Мне кажется, в Цинциннати. Это было уже давно. Разумеется, нужно показывать максимум и сохранять концентрацию, но то же самое можно сказать и о матчах с Коко [Гауфф] или другими сильными игроками, с соперницами из топ-5.

Не знаю, заставляет ли она меня играть на более высоком уровне. С каждой соперницей строишь игру по-разному, трудно сравнивать. Но, конечно, наше соперничество мотивирует нас обеих не только в плане уровня игры, но и во всем остальном: как мы тренируемся, насколько профессионально относимся к работе. В этом я уверена, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoАрина Соболенко
logoВим Фиссетт
logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
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