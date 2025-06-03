Соболенко о том, что теперь они со Швентек общаются и хорошо ладят: «Все началось, когда я подошла к ней на итоговом и предложила снять тикток»

Арина Соболенко рассказала об общении с Игой Швентек.

– Раньше мы не общались, не тренировались вместе, но сейчас лучше ладим, чаще вместе тренируемся и хорошо друг друга знаем. У нас уже были упорные битвы. Я буду рада сыграть с Игой, в матчах с ней всегда нужно показывать высокий уровень.

Я очень хочу выйти на корт и сделать все необходимое для победы.

– Было ли какое-то событие или разговор, когда ваши отношения изменились и вы сблизились?

– Не знаю. Мне кажется, все началось, когда я подошла к ней на итоговом турнире в Эр-Рияде и предложила снять тикток. Тогда мы поняли, что можем общаться, хорошо ладить, иногда вместе тренироваться (улыбается) .

Мне кажется, это был первый шаг к улучшению отношений.

– Какой тикток вы сняли?

– Тикток с прошлогоднего итогового в Эр-Рияде. Мы просто вместе станцевали. С тех пор мы стали лучше общаться, – рассказала Соболенко на пресс-конференции.