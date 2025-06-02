Тренер Рыбакиной подал апелляцию на решение об отстранении от работы в WTA-туре на год
Тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на решение об отстранении.
Об этом сообщает The Athletic.
Напомним, в феврале WTA-тур завершил расследование из-за обвинений в абьюзе в отношении Елены Рыбакиной и отстранил Вукова на год.
Что за жесть у Рыбакиной с тренером? Он ее «преследовал», «промыл мозги» и «подчинил себе»
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Athletic
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