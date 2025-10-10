Пегула одержала 50-ю победу в сезоне
Шестая ракетка мира Джессика Пегула вышла в полуфинал тысячника в Ухане.
Она обыграла Катерину Синякову – 2:6, 6:0, 6:3.
Американка вышла в третий полуфинал подряд. Ранее она сыграла в 1/2 финала на US Open и тысячнике в Пекине.
Пегула одержала 50-ю победу в сезоне. Она второй раз в карьере достигла этой отметки после 2023 года – тогда она закончила год, выиграв 59 матчей.
За выход в финал она поборется с победительницей пары Арина Соболенко – Елена Рыбакина.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
