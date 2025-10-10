0

Пегула одержала 50-ю победу в сезоне

Шестая ракетка мира Джессика Пегула вышла в полуфинал тысячника в Ухане.

Она обыграла Катерину Синякову – 2:6, 6:0, 6:3.

Американка вышла в третий полуфинал подряд. Ранее она сыграла в 1/2 финала на US Open и тысячнике в Пекине.

Пегула одержала 50-ю победу в сезоне. Она второй раз в карьере достигла этой отметки после 2023 года – тогда она закончила год, выиграв 59 матчей.

За выход в финал она поборется с победительницей пары Арина СоболенкоЕлена Рыбакина.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWuhan Open
logoWTA
logoКатерина Синякова
logoДжессика Пегула
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Соболенко одержала 20-ю победу подряд на тысячнике в Ухане
1 минуту назад
Ухань (WTA). Швентек встретится с Паолини, Гауфф – с Зигемунд, Соболенко, Пегула вышли в 1/2 финала
26сегодня, 05:14Live
Шанхай (ATP). Медведев встретится с де Минауром, Оже-Альяссим – с Риндеркнешем, Джокович вышел в 1/2 финала
259вчера, 20:35
Джокович о том, что до сих пор поражает его в спорте: «Центральный корт «Уимблдона»
3вчера, 20:32
Вашеро перед матчем с Джоковичем в Шанхае: «Для меня очень многое значит то, что я сыграю хотя бы с кем-то из Большой тройки»
2вчера, 19:08
Джокович в ответ на то, что ему осталось 2 победы до титула в Шанхае: «Возможно, вам кажется, что это просто – но на таком уровне нет легких побед»
8вчера, 17:12
«Я бы очень-очень расстроился, если бы кто-то поцарапал мою машину». Синнер ответил, как бы отреагировал в разных ситуациях
15вчера, 16:07
Евгений Кафельников: «Во всей вселенной нет лучше игрока без «Большого шлема», чем Марсело Риос!»
34вчера, 15:27
Швентек перед 1/4 финала в Ухане против Паолини: «С ней надо быть всегда очень хорошо готовой физически – она все возвращает»
2вчера, 14:50
Ухань (WTA). Гауфф, Рыбакина, Зигемунд, Синякова вышли в 1/4 финала, Самсонова, Александрова выбыли, Таусон снялась
49вчера, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото