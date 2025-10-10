Соболенко одержала 20-ю победу подряд на тысячнике в Ухане – она ни разу не проигрывала на турнире

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в 1/4 финала тысячника в Ухане.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3.

Белоруска вышла в 11-й полуфинал сезона.

Трехкратная чемпионка одержала 20-ю победу подряд на тысячнике в Ухане – она ни разу не проигрывала на турнире.

Кроме того, она стала четвертой теннисисткой с 1990 года, выигравшей первые 20 матчей в основной сетке одного турнира WTA. До нее это удавалось Монике Селеш на Australian Open (33:0), Штеффи Граф в Лейпциге (25:0) и Каролин Возняцки в Нью-Хейвене (20:0).

В целом, это 59-я победа Соболенко в сезоне и девятая подряд.

Дальше она сыграет с Джессикой Пегулой .